У липні на Луганщині буде відкрито нову телевежу для мовлення на окуповані території, - Мінрегіонрозвитку

Нову радіотелевізійну передавальну станцію, що будується в смт Комишуваха (Попаснянський район Луганської області) планують відкрити в липні 2021 року, приурочивши до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.

Телевежа розташована майже на межі з тимчасово окупованою територією. Завдяки цьому українські теле- та радіоканали стануть доступними для мешканців значної частини Луганської та Донецької області, що наразі не контролюється українським урядом.

Проєкт складається з будівництва та облаштування радіотелевізійної передавальної станції та встановлення наземного технологічного устаткування. Телевежа забезпечить трансляцію майже 30 каналів цифрового телебачення і восьми радіоканалів.

Загальна вартість проєкту становить 44,4 млн грн, зокрема 40,9 млн грн - кошти державного бюджету.

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"Завдяки синхронізації дії Бахмутовської та Попаснянської телевеж, радіус сигналу значно збільшиться. Українські канали стануть доступні у багатьох густонаселених регіонах тимчасово окупованої території, зокрема, у Горлівці, Дебальцево, Углегорську, Алчевську, Стаханові", - наголосили в Мінрегіоні.