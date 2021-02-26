Зеленський підписав указ про притягнення до відповідальності винних у невиконанні рішень РНБО
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №77/2021 опублікований на сайті президента.
Так Кабміну доручено забезпечувати виконання органами виконавчої влади рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами Президента України;
А також вжити заходів щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності осіб, винних у невиконанні рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України.
Крім того, уряду доручено запровадити процедуру схвалення Кабінетом Міністрів України планів організації виконання завдань, визначених Кабінету Міністрів України у рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України, та надання інформації Секретареві Ради національної безпеки і оборони України у встановлені строки з метою інформування Президента України.
"Прем’єр-міністрові України взяти під особистий контроль діяльність керівників органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання завдань, покладених на відповідні органи рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними у дію указами Президента України", - йдеться в указі.
Членам Ради національної безпеки і оборони України, здійснюючи координацію та контроль у межах своїх посадових повноважень, забезпечувати виконання відповідними державними органами рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України, у встановлені строки.