Зеленський підписав указ про притягнення до відповідальності винних у невиконанні рішень РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №77/2021 опублікований на сайті президента.

Так Кабміну доручено забезпечувати виконання органами виконавчої влади рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами Президента України;

А також вжити заходів щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності осіб, винних у невиконанні рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України.

Крім того, уряду доручено запровадити процедуру схвалення Кабінетом Міністрів України планів організації виконання завдань, визначених Кабінету Міністрів України у рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України, та надання інформації Секретареві Ради національної безпеки і оборони України у встановлені строки з метою інформування Президента України.

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"Прем’єр-міністрові України взяти під особистий контроль діяльність керівників органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання завдань, покладених на відповідні органи рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними у дію указами Президента України", - йдеться в указі.

Членам Ради національної безпеки і оборони України, здійснюючи координацію та контроль у межах своїх посадових повноважень, забезпечувати виконання відповідними державними органами рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України, у встановлені строки.