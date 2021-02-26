Мінстратегпром підтримує ідею створення спеціалізованої виставки оборонної продукції в Україні, - Уруський

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості підтримує ініціативу створення в Україні спеціалізованої виставки оборонної продукції і готове виступити від імені Кабміну ініціатором її створення.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ідею створення такої виставки я підтримую. Інше питання, який ми будемо обговорювати, - де вона повинна функціонувати, на якому майданчику. Але те, що є така ініціатива і наших приватних компаній, і "Укроборонпрому", Мінстратегпром її підтримує, готовий підставити своє плече і виступити від уряду ініціатором її створення", - сказав Уруський у ході публічного звіту, відповідаючи на питання про ініціативу Ліги оборонних підприємств, "Укроборонпрому" і виставкового центру "КиївЕкспоПлаза" про створення виставки UA Def.

Віцепрем'єр нагадав, що на сьогодні функціонує дві спеціалізовані виставки - "Авіасвіт-XXI" та "Зброя та безпека".

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"Свого часу виставка "Зброя та безпека"створювалася Міністерством внутрішніх справ під завдання розробки спеціалізованого мисливської зброї, техніки, і вона не повністю охоплює комплекс, який може демонструвати нашу державу в оборонно-промисловому напрямку", - пояснив Уруський.