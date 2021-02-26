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Україна та Ізраїль домовилися про спецрейс для повернення українців додому, - МЗС

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Україна та Ізраїль домовилися про спецрейс для повернення українців додому, - МЗС
Україна та Ізраїль домовилися на початку березня здійснити спеціальний комерційний рейс Київ-Тель Авів-Київ для повернення українців додому.

Про це спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив у своєму акаунті у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ-Тель-Авів-Київ на початку березня для повернення українців додому", - написав Ніколенко.

Він також додав, що точну дату й умови придбання квитків Посольство України в Ізраїлі повідомить додатково.

Нагадаємо, раніше Ізраїль закрив в'їзд для іноземців і ввів для ізраїльтян, які повертаються додому, обов'язковий карантин у спеціальних центрах через ситуацію з COVID-19.

У січні влада Ізраїлю змінила правила в'їзду на територію країни через ситуацію з поширенням коронавірусу, а згодом тимчасово призупинили міжнародне авіасполучення з метою запобігти поширенню нових штамів COVID-19.

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Топ коментарі

  • Nickol Nickols
    Израильтяне может и полетят, а представители еврейской общины вряд ли покинут Украину, от СССР бежали, а от Украины не побегут, они любят украинский народ.
  • Привет
    Кабелек с ****** там тоже есть?? Украина и Израиль договорились о спецрейсе для возвращения украинцев домой, - МИД - Цензор.НЕТ 5454
  • Алексей Дмитренко
    із взаємністю українського народу останні півтора року є певні проблеми.
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