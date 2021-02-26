Україна та Ізраїль домовилися про спецрейс для повернення українців додому, - МЗС

Україна та Ізраїль домовилися на початку березня здійснити спеціальний комерційний рейс Київ-Тель Авів-Київ для повернення українців додому.

Про це спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив у своєму акаунті у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ-Тель-Авів-Київ на початку березня для повернення українців додому", - написав Ніколенко.

Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ-Тель Авів-Київ на початку березня для повернення українців додому. @UKRinIsrael додатково повідомить про точну дату та умови придбання квитка. Кордони Ізраїлю для регулярних рейсів наразі залишаються закритими. pic.twitter.com/7nC40LihW2 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 26, 2021

Він також додав, що точну дату й умови придбання квитків Посольство України в Ізраїлі повідомить додатково.

Нагадаємо, раніше Ізраїль закрив в'їзд для іноземців і ввів для ізраїльтян, які повертаються додому, обов'язковий карантин у спеціальних центрах через ситуацію з COVID-19.

У січні влада Ізраїлю змінила правила в'їзду на територію країни через ситуацію з поширенням коронавірусу, а згодом тимчасово призупинили міжнародне авіасполучення з метою запобігти поширенню нових штамів COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина населення Ізраїлю отримала одну дозу COVID-вакцини