Зеленський створив Організаційний комітет з підготовки саміту "Кримської платформи", - ОП
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Головою Організаційного комітету з підготовки установчого Саміту Кримської платформи є міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Згідно з документом, МЗС забезпечує координацію участі України в діяльності Кримської платформи.
Секретар Ради національної безпеки і оборони має підготувати проект Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.
Кабінет Міністрів України має розробити та затвердити Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки; розробити та забезпечити виконання першочергових заходів щодо розвитку кримськотатарської мови, зокрема із затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки; забезпечити інформування міжнародних партнерів України про заходи, здійснювані задля розвитку кримськотатарської мови, серед іншого у контексті проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН на період 2022-2032 років Міжнародного десятиліття мов корінних народів та на майданчику Постійного форуму ООН з питань корінних народів.