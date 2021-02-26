Новини

У МЗС розраховують на отримання Україною траншу від МВФ і ЄС: У нас є запас до кінця весни, щоб ці переговори завершилися успішно

94017
У МЗС розраховують на отримання Україною траншу від МВФ і ЄС: У нас є запас до кінця весни, щоб ці переговори завершилися успішно
Завершення роботи місії МВФ в Києві без результату - "це просто черговий етап переговорного процесу, який завершився".

Україна має економічний запас до кінця весни для успішного завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і ЄС про отримання нових кредитних траншів. Про це в інтерв'ю LB.ua заявив представник України при Європейському Союзі Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат нагадав, що будь-який кредитний транш ЄС надавався тільки після сигналу з боку МВФ.

"Однак це не означає, що ми не отримаємо гроші Фонду та Євросоюзу. Дійсно, зараз представники МВФ поїхали з України, не домовившись про виділення позики. Однак це просто черговий етап переговорного процесу, який завершився. Далі буде наступний етап, і тут ми повинні краще виконати наше домашнє завдання. У нас ще є запас до кінця весни, щоб ці переговори з МВФ, а отже і з ЄС, завершилися успішно", - сказав Точицький.

Також читайте: Порошенко: "14 вересня, дасть Бог, у нас буде новий транш від МВФ"

Нагадаємо, що влітку минулого року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України з виділенням приблизно 5 млрд доларів. З них 2,1 млрд доларів держава отримала відразу, решту мали розділити на чотири транші. 13 лютого 2021 р. місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не прийнято.

Топ коментарі

  • 133133
    а я вважаю, шо знайшлись добрі люди, які дали переглянути той уривок.

    А потім дядьки і тітки з МВФ влітку дали 2 лярди саме на подолання наслідків пандемії і вже не в кіно, а насправді побачили, як їх послали в дупу, прикопавши ці лярди під Бенін бітум.
  • wake up-UA
    В МИД рассчитывают на получение Украиной транша от МВФ и ЕС: У нас есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры завершились успешно - Цензор.НЕТ 3086
  • Valery Greff
    Так вiслюк послал МВФ на-х-... Или таки МВФ вiслюка?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини