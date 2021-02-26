У МЗС розраховують на отримання Україною траншу від МВФ і ЄС: У нас є запас до кінця весни, щоб ці переговори завершилися успішно

Завершення роботи місії МВФ в Києві без результату - "це просто черговий етап переговорного процесу, який завершився".

Україна має економічний запас до кінця весни для успішного завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і ЄС про отримання нових кредитних траншів. Про це в інтерв'ю LB.ua заявив представник України при Європейському Союзі Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат нагадав, що будь-який кредитний транш ЄС надавався тільки після сигналу з боку МВФ.

"Однак це не означає, що ми не отримаємо гроші Фонду та Євросоюзу. Дійсно, зараз представники МВФ поїхали з України, не домовившись про виділення позики. Однак це просто черговий етап переговорного процесу, який завершився. Далі буде наступний етап, і тут ми повинні краще виконати наше домашнє завдання. У нас ще є запас до кінця весни, щоб ці переговори з МВФ, а отже і з ЄС, завершилися успішно", - сказав Точицький.

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Нагадаємо, що влітку минулого року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України з виділенням приблизно 5 млрд доларів. З них 2,1 млрд доларів держава отримала відразу, решту мали розділити на чотири транші. 13 лютого 2021 р. місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не прийнято.