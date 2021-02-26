Питання деокупації Криму і Донбасу треба обговорювати одночасно, - Кравчук

Перший президент України Леонід Кравчук, який очолює зараз українську делегацію в Тристоронній контактній групі, вважає, що питання звільнення окупованого Криму й окупованої частини Донбасу потрібно порушувати одночасно.

"Треба порушувати це питання одночасно: говорити так, як говорить світ. Повернення відібраних, окупованих Росією територій України, але особливо повернення повинні бути враховані. І в часовому плані також можливо щось буде: що раніше, що пізніше (буде деокупуване. - ред.). Але ми не ділимо: це питання територіальної цілісності України", - сказав Кравчук в ефірі Радіо Крим.Реалії в рамках марафону, присвяченого Дню спротиву окупації Криму і Севастополя, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для України Крим і Донбас однаково є окупованими територіями.

Також читайте: Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися"

"Крим Росія ввела до складу Російської Федерації. Вона зробила Крим територіальною одиницею. Що стосується Донбасу, то заява і президента (Росії. - Ред.), і кремлівських лідерів полягає в тому, що це територія України і, мовляв, на цій території України центральна влада веде боротьбу з тими, хто хоче жити по-іншому, це, мовляв, внутрішня справа України, а Росія не має до цього ніякого стосунку. Ну, це брехня очевидна, і це весь світ це бачить. І не просто бачить, а говорить про це. Незважаючи на відмінності, територія Криму окупована, а не анексована, і окупована частина Донбасу. У цьому немає різниці", - додав Кравчук.

Він також висловив думку, що окупація Криму сталася через те, що Росія "використовувала ті проблеми, які були в Україні під час Революції Гідності".