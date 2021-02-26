"Вуличне правосуддя?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вирок Стерненка і справи проти топменеджерів "ПриватБанку"

У п'ятницю, 26 лютого, о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять вирок активістові Сергію Стерненку, хто може бути зацікавлений у протестах на Банковій, а також справи проти топменеджерів "ПриватБанку".