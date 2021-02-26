"Вуличне правосуддя?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вирок Стерненка і справи проти топменеджерів "ПриватБанку"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Крім того, очікується обговорення питання санкцій РНБО і того, хто може таким виявитися в списку санкцій.
Гості студії:
Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України;
Олексій Данілов, Секретар РНБО України;
Сергій Костенко, керівник Одеської обласної прокуратури;
Анна Коломийчук, прокурор Одеської обласної прокуратури;
Масі Найєм, адвокат Сергія Стерненка;
Роман Синіцин, громадський активіст, волонтер;
Катерина Рожкова, заступник голови Національного банку України;
Роман Сульжик, член Наглядової ради "ПриватБанку";
Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента;
Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);
Єгор Чернєв, народний депутат фракції "Слуга народу"
Нестор Шуфрич, народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя";
Микола Катеринчук, лідер "Європейської партії України";
Юрій Бутусов, головний редактор Цензор.НЕТ.