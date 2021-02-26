Ще одна міськрада закликала Зеленського і Разумкова заборонити ОПЗЖ і партію Шарія

Депутати міської ради Івано-Франківська закликають на законодавчому рівні заборонити фактичну діяльність партій "Опозиційна платформа - За життя" і "Партія Шарія", які просувають інтереси російського агресора.

Звернення міськради до президента України, голови Верховної Ради, секретаря Ради національної безпеки і оборони, прийняте на сесії 26 лютого, оприлюднене на сайті міськради, передає Цензор.НЕТ.

"На тридцятому році незалежності нашої держави українці все ще змушені позбуватися колоніального минулого та російського впливу у всіх сферах нашого життя. Революція Гідності призвела до заборони проросійських антиукраїнських партій – Комуністичної партії та Партії регіонів. Однак, і після Революції Україна змушена протистояти гібридній війні з російським впливом. Окрім боротьби, що ведеться за суверенітет на східних кордонах, є і внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підточує основи державотворення. Сьогодні є шанс успішно завершити цю боротьбу. Тож просимо вас підготувати та ухвалити законопроєкт і відповідні регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партій "Опозиційна платформа - за життя" та "Партія Шарія" як таких, що відстоюють та активно просувають інтереси російського агресора", - заявили в міськраді.

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Депутати зазначають, що члени вищезгаданих політичних партій своєю діяльністю відверто заграють з країною-агресором Російською Федерацією, що несе велику загрозу для економічного, політичного і соціального життя української держави.

Маніпулюючи нормами моралі, питаннями мови і "дружби з Російською Федерацією" ці проросійські сили сприяють розколу українського суспільства.

Таким чином, за словами депутатів, необхідні рішучі кроки для перемоги національних інтересів України в гібридній війні з московським окупантом.

Нагадаємо, 25 лютого Чернівецька міськрада просила Раду і Президента заборонити ОПЗЖ і партію Шарія.