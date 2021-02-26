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Група "слуг народу" на 8 березня вирушить до Туреччини з робочим візитом, - Кравчук

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Група "слуг народу" на 8 березня вирушить до Туреччини з робочим візитом, - Кравчук
Група нардепів фракції "Суга народу" проведе триденні вихідні 6, 7 і 8 березня у столиці Туреччини. У фракції запевняють, що їдуть за свій рахунок.

Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук виданню OBOZREVATEL, передає Цензор.НЕТ.

"Цього року у депутатів моєї депутатської групи (10 осіб) буде відрядження до Туреччини, Стамбул. Ми будемо мати досить цікаву програму, зокрема заплановано зустріч із Вселенським патріархом. Будемо раді йому особисто передати запрошення в Україну, відвідати Київ на 30-ту річницю незалежності України" - сказала Кравчук.

Крім того, нардепи запланували зустрічі з турецькими парламентаріями і вирішили відвідати ліцей імені Т.Г. Шевченка напередодні шевченківських днів. Дирекції ліцею група підготувала подарунки у вигляді українських книг.

"Це буде більше робоче святкування. Це відрядження, але ми їдемо за свій рахунок. Звичайно, скористаємося можливістю й у вихідний день відвідаємо головні визначні пам'ятки. Для мене це буде перший візит до Стамбулу, не тільки робочі зустрічі цікаві, а й просто побачити історичні місця", - додала Кравчук.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Канееешна! На Валентина в ОАЭ, на "женский день" в Турцию... Визиты очень рабочие, как корабельная сосна!
  • Fly Flyiovich
    Залепупики ключевые слова «с рабочим визитом за свой счёт» все это чистая правда, вас никто баранами не считает!
  • Не один из 73%
    Ага, проходили Группа "Слуги народа" на 8 марта отправится в Турцию с рабочим визитом, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7615
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