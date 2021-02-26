Екстопи "Привату" Яценко і Дубілет-старший, які отримали підозри, вийшли із засновників "Монобанку"

Колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет та його колишній перший заступник Володимир Яценко позбулися часток у ТОВ "Фінтех Бенд" (розвиває картковий бренд Monobank).