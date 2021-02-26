Кримська платформа стане першим важливим кроком на шляху повернення півострова додому, - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розраховує на поглиблення співпраці України зі США по лінії Кримської платформи.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Крим - це Україна! Це аксіома. Весь цивілізований світ підтримує Україну в планах щодо повернення Криму і встановлення миру на Донбасі. Президент України підписав указ про окремі дії, спрямовані на деокупацію і реінтеграцію півострова Крим", - зазначив Єрмак.

Він також нагадав, що зокрема, уряду доручено організацію і запуск Кримської платформи.

"Цей майданчик стане першим важливим кроком на шляху Криму додому. Він об'єднає зусилля наших дипломатів із міжнародними партнерами. Разом ми захищатимемо права наших громадян усіх національностей, знайдемо необхідні інструменти і шляхи для повернення Криму. Ми нікому не дамо забути про анексію нашого півострова і стерти її з міжнародного порядку денного", - підкреслив Єрмак.

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Крім цього він відзначив нинішню заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, в якій той висловив чітку позицію Сполучених Штатів: Крим - це Україна.

"Для нас дуже важлива американська послідовність. Сподіваюся на продовження співпраці США з Україною в рамках нової ініціативи - Кримської платформи. Україна - велика родина, а в родині стоять горою за своїх. Своїх не маємо права забувати, своїх не залишимо. Не пробачимо і тих, хто так легко віддав Крим. Ми продовжуємо боротися не тільки за території, а й за наших людей. Крим, чекаємо тебе вдома!", - підкреслив Єрмак.

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