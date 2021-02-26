З наступного тижня українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію проти COVID-19 в "Дії", - Мінцифри

Мінцифри готує інструмент, що забезпечить процес запису до листа очікування на вакцинацію проти COVID-19 через застосунок та портал "Дія". Мінцифри розробило технічну частину надання послуги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Ми спільно з МОЗ запускаємо послугу запису до листа очікування вакцинації в Дії, яка запрацює вже наступного тижня. Мінцифра дбає про особисту безпеку кожного українця. Ми робимо усе для мінімізації контакту між людьми, щоб українці не стояли у чергах, не збирали зайві папірці для отримання державних послуг. Особливо, якщо це стосується такого важливого питання, як вакцинація", - зазначив міністр Михайло Федоров.

Кожен охочий матиме змогу з наступного тижня записатися до списку очікування на вакцинацію від COVID-19. Зробити це можна буде в застосунку чи на порталі Дія. Також можна записатися через національний контакт-центр МОЗ: 0 800 60 20 19.

Мінцифри вже проводить внутрішнє альфа-тестування послуги в Дії. Українцям, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту. Відповідно до етапу, який визначено Дорожньою картою з вакцинації. Окрім послуги, у Дії також будуть доступні відповіді на поширені запитання українців.

"Така організація процесу дозволить мінімізувати контакти та черги, допоможе чітко бачити детальнішу картину системи записів. Це дозволить Міністерству охорони здоров’я розробити логістичний план та зрозуміти реальний попит на вакцину. Крім того, реєстрація через Дію матиме значний антикорупційний ефект для країни", - підсумували в Мінцифри

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