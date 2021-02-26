Головний санлікар Прикарпаття припустив циркуляцію нового штаму коронавірусу: "поводиться трохи дивним чином"

Головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук припустив, що зростання кількості хворих на коронавірус у регіоні може бути пов'язане з поширенням нового штаму.

Про це він розповів в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, днями в Центр громадського здоров'я направили зразки аналізів пацієнтів з важкою формою COVID-19, результати прийдуть найближчим часом.

Аналізи перевіряють, щоб "зрозуміти, чи це вірус, який у нас циркулював з минулого року, чи це якийсь інший, уже мутований вірус".

"Зараз спостерігаємо, що тривалість лікування пацієнтів особливо зараз з важкими формами, подвоїлася. Це якщо порівнювати з пацієнтами, які лікувалися буквально місяці два-три тому. Лікування в лікарнях такого пацієнта наразі становить 19-20 днів і навіть більше. Причина, зокрема, в дуже пізніх зверненнях. Але і вірус поводиться трохи дивним чином, де за відсутності симптомів захворювання клініка наростає миттєво, тобто в легенях є гній. Ті, хто звертаються пізно, потребують вже кисневої терапії, протокольного лікування і навіть додаткового" , - розповів Савчук.

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