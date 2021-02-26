Головний санлікар Прикарпаття припустив циркуляцію нового штаму коронавірусу: "поводиться трохи дивним чином"
Про це він розповів в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, днями в Центр громадського здоров'я направили зразки аналізів пацієнтів з важкою формою COVID-19, результати прийдуть найближчим часом.
Аналізи перевіряють, щоб "зрозуміти, чи це вірус, який у нас циркулював з минулого року, чи це якийсь інший, уже мутований вірус".
"Зараз спостерігаємо, що тривалість лікування пацієнтів особливо зараз з важкими формами, подвоїлася. Це якщо порівнювати з пацієнтами, які лікувалися буквально місяці два-три тому. Лікування в лікарнях такого пацієнта наразі становить 19-20 днів і навіть більше. Причина, зокрема, в дуже пізніх зверненнях. Але і вірус поводиться трохи дивним чином, де за відсутності симптомів захворювання клініка наростає миттєво, тобто в легенях є гній. Ті, хто звертаються пізно, потребують вже кисневої терапії, протокольного лікування і навіть додаткового" , - розповів Савчук.