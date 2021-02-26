Євросоюз введе санкції проти Росії через Навального раніше, ніж очікувалося, - Йозвяк

Європейський союз введе санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним раніше, ніж очікувалося. Вони наберуть сили на початку наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Схоже, що заборона на видачу віз і заморожування активів щодо чотирьох осіб з Росії, на яких ЄС хоче накласти санкції у зв'язку з тюремним ув'язненням Навального, буде ще швидше: посли ЄС дадуть "зелене світло" на рішення в понеділок 1 березня, а імена мають бути офіційно опубліковані наступного дня", - зазначив Йозвяк.

Нагадаємо, цього тижня дипломати Європейського союзу схвалили список санкцій проти Росії через Навального. Під обмеження потраплять глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генпрокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников.

Читайте також: Політичний тиск на Росію має збільшуватися, - Кулеба