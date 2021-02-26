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Указом Зеленського голову КС Тупицького відсторонено від посади строком на 1 місяць

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Указом Зеленського голову КС Тупицького відсторонено від посади строком на 1 місяць
Президент України Володимир Зеленський своїм указом відсторонив голову КС Олександра Тупицького з посади строком на 1 місяць.

Як передає Цензор.НЕТ, указ №79-2021 розміщено на офіційному сайті глави держави.

У тексті указу наголошується: "Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінально-процесуального кодексу України постановляю:

Відсторонити Тупицького Олександра Миколайовича з посади судді Конституційного Суду України до 28 лютого 2021 строком на один місяць".

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

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Топ коментарі

  • Коля Морозов 8ab0f315
    а що хорошого в тому що я як фермер не маю змоги обробляти власну землю і трясусь що договір оренди розірвуть у будь який момент та викорчують мій садок? я б і радий розвивати садівництво України далі закладаючи нові площі. от загалом про землю кричать люди які навіть і гадки не мають що до чого
  • Gozzalik salonu
    Щас наш доблестный КС отстранит Зеленского на год
  • Привет
    Так ведь тебе дурачку об этом два года назад говорили...и призывали подумать...а ты не смог..
    Надеялся что ботоксной старухе что то перепадет...и жопу за осла рвал...почти ка за нее... Указом Зеленского глава КС Тупицкий отстранен от должности сроком на 1 месяц - Цензор.НЕТ 2662
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