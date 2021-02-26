Одне опудало Путіна повісили, а інше - спалили на масовому заході в Херсоні. ФОТОрепортаж

Акція відбулася в рамках заходу, приуроченого до 7 річниці ворожої окупації Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "НВ".

Спершу на шибениці повісили "опудало" Путіна, набите зсередини агітаційними матеріалами партії Шарія.

Автори ідеї - представники херсонської "Самооборони" і "Нацкорпусу".

Активіст Микита Тютюнник пояснив, що таким чином вони хотіли вкотре нагадати всьому світу, що Крим - це Україна.

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До мітингу приєдналися кілька десятків громадян, серед них переселенці-кримчани, представники кримськотатарської громади, активісти громадських організацій, місцеві жителі.

Представник Самооборони Інна Усачова додала, що "у Київській Русі завжди наприкінці весни спалювали опудало в надії, що все погане буде спалено разом із ним ... Ми віримо, що окупанти підуть із Криму, з усіх тимчасово окупованих територій", - пояснила вона.

Після цього на центральній площі спалили розфарбовану в кольори російського прапора матрьошку із зображенням президента РФ.







