Зеленський замінив Свириденка на Страхову у складі делегації на переговорах стосовно Донбасу

Президент України Володимир Зеленський своїм указом змінив склад української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську.

Як передає Цензор.НЕТ, указ №80-2021 розміщено на офіційному сайті Глави держави.

У тексті указу сказано: "1. На часткову зміну статті 2 Указу президента України від 5 травня 2020 № 167 "Про делегацію України для участі в Тристоронній контактній групі" (зі змінами, внесеними Указами від 30 липня 2020 № 302, від 18 серпня 2020 № 327 та від 30 вересня 2020 № 414):

1) ввести до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Страхову Вікторію Костянтинівну - радника Офісу президента України як члена делегації, представника України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань;

2) вивести зі складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Ю.Свириденка".

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