Брифінг секретаря РНБО Данілова за результатами засідання Ради. ВIДЕО
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Секретар РНБО Олександр Данілов дав брифінг за результатами засідання Ради.
Трансляцію брифінгу вів Офіс президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Трансляцію брифінгу вів Офіс президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Закрой Спортмастер недоумок. Придумал санкции и обосрался.
Пердёж в муку - пыли много, а толку мало. Санкционированные спокойно организуют новые телепомойки, грозят судами и вообще спокойно себя чувствуют. А Стерненко и Рифф почему-то на зоне. Иезуитство зелепутов не знает границ.
А під час засідання на РОНБО приходило повідомлення з фронту ?