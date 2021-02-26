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РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського

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РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського
Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ввела санкції проти десяти колишніх високопоставлених військовослужбовців та силовиків, які зрадили Україну під час окупації Криму Росією.

Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання РНБО секретар Ради Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі ці 10 осіб позбавлені всіх державних нагород, всіх звань. До них застосовано максимальний пул санкцій, які дозволяє наше законодавство, це 13 пунктів", - заявив Данілов.

Він додав, що ці 10 осіб перебувають за межами України, але в Україні у них є майно.

Дивіться також: Брифінг секретаря РНБО Данілова за результатами засідання Ради. ВIДЕО

Пресслужба СБУ уточнює, що серед цих 10 осіб - колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, екскомандувач Військово-морських сил ЗСУ Денис Березовський, колишній голова СБУ Олександр Якименко та інші. Раніше їм було оголошено підозри у державній зраді. Зараз вони перебувають у розшуку, але досі щодо них не були застосовані обмеження економічного характеру.

"Одним із важливих кроків для захисту національної безпеки є притягнення до відповідальності тих, хто працює на користь агресора і зрадив Україну. І особливу увагу слід приділяти не тільки рядовим фігурантам, а колишнім керівникам державних структур. Вони, замість того, щоб захищати свою країну, опинилися на стороні агресора", - зазначив глава СБУ Іван Баканов.

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Топ коментарі

  • Li Quan
    Mason Lemberg - Таким чином, сьогодні минуло 23 (двадцять три) дні... | Facebook

    Таким чином, сьогодні минуло 23 (двадцять три) дні з моменту введення санкцій проти Тараса Козака і телеканалів Zik, 112, NewsOne
    Таким чином, сьогодні минуло 7 (сім) днів з моменту введення санкцій проти Медведчука і Марченко.

    В обох випадках санкції вводили за фінансування тероризму, тяжкого злочину проти держави і суспільства.

    Фактично:
    - всі 3 підсанкційні канали спокійно вели мовлення в інтернеті
    - нікого з "журналістів" чи керівників телеканалів за 23 дні не допитали з приводу фінансування їх каналів терористами
    - "журналісти" цих телеканалів від безкарності створили новий телеканал
    - "журналісти" цих телеканалів за гроші Медведчука купили телеканал в патріотичного патріота зі Свободи і тепер відновлять мовлення там і будуть забивати баки людям знову і безперешкодно
    - зі 100 підприємств зазначених в декларації Медведчука санкції введені проти 2 підприємств, які є резидентами росії і на них санкції ніяк не впливають. На жодне з українських підприємств Медведчука і Марченко санкції не накладені. А отже вони працюють в звичному режимі і далі можуть фінансувати тероризм в повному обємі (за це ж вводили санкції)
    - в декларації медведчука не зазначено багато підприємств, якими він володіє і НАЗК в цьому плані абсолютно бездіє. Теж свідомо
    - Зеленський підписав рішення РНБО на наступний день після його прийняття, що дало можливість і Медведчуку і Марченко вивести кошти з рахунків. Хоча, напевне, вони було виведені ще до того, бо:
    - літаки Медведчука перегнали в Швейцарію до введення санкцій
    - за 23 дні жодних обшуків в людей, які фінансують тероризм
    - за 23 дні жодних підозр людям, які фінансують тероризм
    - за 23 дні жодних арештів людей, які фінансують тероризм

    Можна спитати де ті всі прекрасні дякули, лідєри мнєній, політіки і проча мєрзость, яка дякувала патріотові Зеленському за санкції?
    Не хочете зараз вибачитись перед людьми, що ввели їх в оману і за те, що піарили недомірка, який відмазує Медведчука від покарання і робить з нього і його самки переслідувану жертву режиму нічого не змінюючи ні в плані його медійних можливостей, ні в плані фінансових можливостей ні в плані його волі?

    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1335229976863953&id=100011308905714
  • Vasilii Sergeevich
    Ахаха, вирубили Перший незалежний як тільки він вийшов в ефір
  • Pilat Pontiy
    Якось не переконливо. Ви ще введіть санкції проти "мотороли" та "гіві".
    Ви краще скажіть коли Медведчук зі своєю "гоп-компанією" буде сидіти за диверсійну діяльність проти України та державну зраду? Коли Коломойський та Фірташ будуть відповідати за грабіж держави, або будуть видані в США для суду та відбування покарання?
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