РНБО доручила Кабміну розробити закон про подвійне громадянство

Рада нацбезпеки та оборони на сьогоднішньому засіданні розглянула питання подвійного громадянства в Україні. Кабінету міністрів доручено розробити проєкт закону щодо осіб з подвійним громадянством.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося на брифінгу секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Питання подвійного громадянства. Є певні виклики ... Ми прийняли рішення, впродовж 2 місяців Кабмін запропонує законопроєкт щодо тих осіб, які мають подвійне громадянство", - сказав він.

Як пояснив Данілов, українська влада повинна точно знати, чи не мають кандидати на державні посади іншого громадянства. Закон дозволить знати, чи мають громадяни України ще якесь інше громадянство.

"Якщо людина бажає бути народним депутатом, міністром, працювати в органах місцевого самоврядування, ми повинні знати, що це громадянин України. Якщо він має ще одне громадянство, то він повинен буде відмовитися від нього", - заявив секретар РНБО.

Він додав, що в Україні має з'явитися спеціальний орган, який все це контролюватиме, і буде багаторівнева система верифікації.