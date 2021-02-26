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РНБО через 2 тижні заслухає звіти Офісу генпрокурора, СБУ та МЗС у справах про держзраду і дезертирство

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РНБО через 2 тижні заслухає звіти Офісу генпрокурора, СБУ та МЗС у справах про держзраду і дезертирство
Через два тижні на засіданні РНБО буде заслухано звіт Офісу генеральної прокуратури, Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ про реалізацію справ щодо державної зради і дезертирства.

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Третє питання (яке було розглянуто на засіданні РНБО 26 лютого. - Ред.) ... це питання стану реалізації справ про державну зраду, дезертирство і терористичну діяльність. Ми прийняли рішення, що через два тижні на засіданні буде заслухано звіт генеральної прокуратури, СБУ, МЗС щодо тих справ, які є резонансними на сьогодні... І всі ті люди, які свого часу зрадили Україну ... будуть покарані. І нам за дорученням президента дана така задача, щоб вони на засіданні РНБО відзвітували, яким чином все це відбувається", - сказав Данілов.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    И что, даже Зелю накажут? И Ермака с Тартаровым? Прямо чудеса !
  • Володимир Козуб
    Тема уклонистов не раскрыта ...)))))
  • Maksim Perepelitca
    Уклоністов ? Хм ,, а хто у на уклоніст . ? Хто ж ця скотиняка ? СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве - Цензор.НЕТ 4623 .
    СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве - Цензор.НЕТ 8982 .
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