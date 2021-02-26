"Такого свавілля, як було, не допустимо", - Данілов про запуск каналу "Перший незалежний"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на початок мовлення нового телеканалу "Перший незалежний", який запустили співробітники закритих раніше "112 Україна", NewsOne і ZIK. За його словами, санкції можливі, якщо порушуватиметься українське законодавство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу після засідання РНБО.

Зокрема, на запитання про можливе закриття нового каналу, який пов'язують із Тарасом Козаком та Віктором Медведчуком, він зазначив, що РНБО працює тільки з фактами.

"Якщо новий канал порушуватиме українське законодавство, якщо він працюватиме на користь іноземної держави, він терміново потрапить під санкції апарату РНБО для розгляду на засіданні. Такого свавілля, як було до цього часу, ми не допустимо", - зазначив Данілов.

Він також підкреслив, що ще буде розгляд стосовно працевлаштування журналістів трьох каналів.

"Шановні колеги, питання, коли ви порушували чинне законодавство, пов'язане зі страхуванням цих людей, які працювали в цих компаніях ... Це питання ще буде попереду. Ви всі в ЗМІ, і ви можете розуміти, що зарплата 2 500 гривень - це просто смішно. І коли ці люди починають нам "виносити мізки", щодо пенсій і зарплат ... треба починати з себе, щоб все було добре", - додав Данілов.

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