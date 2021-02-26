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Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов

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Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов
Бізнесмен Ігор Коломойський не зможе просуватися по державній службі, поки не відмовиться від усіх своїх іноземних громадянств.

Про це на брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Ігор Валерійович матиме бажання просуватися на якісь щаблі державної влади, він не зможе цього зробити, не відмовившись від тих громадянств, які у нього є, крім українського, а ви знаєте, як він сам говорив, у нього не подвійне, а потрійне громадянство", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав "буде він це робити чи ні - особиста справа Ігоря Валерійовича".

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Топ коментарі

  • Андрей Панчук
    Он длжен передвигатся только по камере !
  • Myko
    Щойно на Суспільному радіо слуга Гетманцев вихвалявся, що у 2020 році банківська система стала прибутковою. Але духу не вистачило сказати, що прибутковими банки стали завдяки Гонтаревій, яка вичистила ті авгієві конюшні. Тепер клоуни лаври приписують собі.

    Ще Гетманцев, позичивши очі в Сірка, розказував про важливість співпраці з МВФ бо дешеві кредити. А хіба не зебіли й зебидло обливали лайном Порошенка і Гонтареву за співпрацю з МВФ?
  • Nataliia Radchenko
    Оце пашутіл!
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