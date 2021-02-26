Зеленський подякував Байдену за позицію США в питанні невизнання російським окупованого Криму

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку України і невизнання спроб анексії Росією АР Крим та м.Севастополя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав на своїй сторінці в Twitter.

"Вдячний Джо Байдену за сильний меседж: Крим - це Україна! Ось для чого потрібне справжнє стратегічне партнерство. Українці високо цінують підтримку США: від територіальної цілісності до зміцнення обороноздатності і проведення реформ. Разом ми стоїмо, окремо - падаємо", - написав він.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають заявлену Росією анексію Криму, і будуть разом з Україною протистояти агресивним діям РФ.