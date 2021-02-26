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Зеленський подякував Байдену за позицію США в питанні невизнання російським окупованого Криму

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Зеленський подякував Байдену за позицію США в питанні невизнання російським окупованого Криму
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку України і невизнання спроб анексії Росією АР Крим та м.Севастополя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав на своїй сторінці в Twitter.

"Вдячний Джо Байдену за сильний меседж: Крим - це Україна! Ось для чого потрібне справжнє стратегічне партнерство. Українці високо цінують підтримку США: від територіальної цілісності до зміцнення обороноздатності і проведення реформ. Разом ми стоїмо, окремо - падаємо", - написав він.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають заявлену Росією анексію Криму, і будуть разом з Україною протистояти агресивним діям РФ.

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Топ коментарі

  • Не один из 73%
    Что-то я думаю что Байден даже не знает о существовании этого малороса Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 8169
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 2295 А г-н президент Джо Байден просматривает его страницу? ))))) каждый день?))))
  • Nataliia Radchenko
    перший лизь-лизь пашьол!
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