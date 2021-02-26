Степанов зустрівся з послами G7 для обговорення спільної протидії пандемії

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю, 26 лютого, провів робочу зустріч з послами країн "Великої сімки" (Велика Британія, Німеччина, США, Канада, Японія, Італія, Франція) в Україні, під час якої обговорювалися питання вакцинації українців проти коронавірусу, спільної протидії пандемії і плани реформування медичної галузі в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов написав у Фейсбуці.

"Обговорили кілька ключових питань, зокрема: стратегію МОЗ у боротьбі з COVID-19, програму вакцинації українців, кампанію з популяризації вакцинації і подальші плани з реформування медичної галузі загалом", - повідомив Степанов.

Він підкреслив, що посли країн G7 визнали, що український досвід "адаптивного карантину" може виявитися корисним і для деяких країн ЄС.

Крім того, чиновник зазначив, що "технічно, ресурсно й організаційно МОЗ і країна готові до тотальної вакцинації, зокрема і вакцинами з високими вимогами до температурного зберігання".

Читайте також: З наступного тижня українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію проти COVID-19 в "Дії", - Мінцифри

"Ми запланували 5 основних етапів вакцинації і плануємо завершити основні заходи до осені цього року", - підкреслив міністр.

Під час зустрічі її учасники також обговорили стратегію популяризації вакцинації і "звірили" позиції за т.зв. "Паспортами вакцинації".

"Розумію, що так чи інакше ми на рівні цивілізованих країн маємо прийняти єдині правила. Однак переконаний, що вони не можуть і не повинні стати інструментом інституційної сегрегації або призводити до порушення ключових прав і свобод людини", - резюмував Степанов.