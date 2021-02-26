Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив з профільним міністром Михайлом Федоровим цифровізацію країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Федоров повідомив про цілі, яких Міністерство цифровой трансформації має намір досягти. Зокрема, у планах – переведення 100% державних послуг в онлайн, також триває робота в напрямку розвитку е-демократії. До швидкісного інтернету повинні мати доступ близько 95% українців, а частка ІТ-індустрії в економіці має становити не менш як 10% ВВП. Крім того, державні об’єкти критичної інформаційної інфраструктури повинні бути забезпечені кіберзахистом.

За словами міністра, на сьогодні вже близько 500 тис. українців пройшли курси цифрової освіти. До швидкісного інтернету мають підключення 2,5 млн осіб. Цього року якісним інтернетом буде забезпечено близько 6,5 тис. соціальних об’єктів, зокрема лікарні та школи. Також буде забезпечений швидкісний інтернет уздовж основних автотрас.

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"Наша мета – щоб Україна ввійшла у топ-20 цифрових країн світу. Для цього маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якому куточку нашої країни. Наші громадяни та бізнес дуже охоче сприймають цифровізацію та відкриті до інновацій, а наші ІТ-фахівці цінуються в усьому світі. Тож маємо все необхідне, щоб стати найбільшим у світі хабом для високотехнологічного виробництва та стартапів", – сказав Зеленський.