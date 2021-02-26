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Венедіктова про підозру Коломойському: Будуть підстави, буде достатньо доказів зібрано - ми це зробимо

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Венедіктова про підозру Коломойському: Будуть підстави, буде достатньо доказів зібрано - ми це зробимо
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не виключає повідомлення про підозру олігарху Ігорю Коломойському.

Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Будуть підстави, буде достатньо доказів зібрано - ми це зробимо. На сьогоднішній день говорити, що щось когось звідкись треба екстрадувати, не говорячи навіть про ці прізвища - для цього мають бути підстави", - сказала генпрокурорка, відповідаючи на запитання про можливе вручення підозри Коломойському.

Вона додала, що закон повинен бути один для всіх незалежно від прізвищ.

"Тому що ми з вами у кримінальному процесі. І, звичайно, друга сторона завжди буде мати право на захист. І процес буде публічний, про це треба так само думати", - підкреслила Венедіктова.

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Топ коментарі

  • Богдан Сварга
    В усьому світі достатньо підстав, а "очко" Бенядіктової все не бачить нічого Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем - Цензор.НЕТ 761
  • Valery Greff
    А сцыкотно спонсора за вымя трогать... Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем - Цензор.НЕТ 1088
  • Andriy Kalnyshevsky
    Шо ойц?) Игорь Валєрич тепер в нас потєрпєвший.
    Яценко з Дубілєтом розікрали Приват а він нічо не знав.
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