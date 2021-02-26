Серйозних побічних ефектів від вакцинації в Україні не зафіксовано, - Ляшко

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав можливі побічні ефекти після вакцинації проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24"

За його словами, після вакцинації проти коронавірусу можуть виникати такі побічні ефекти:

почервоніння в місці уколу;

незначне підвищення температури;

поява папул у місці ін'єкції.

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"Але є й серйозніші ... Ці, що я зараз назвав, зустрічаються у 5-7% від кількості провакцинованих ... Але є випадки й анафілактичних шоків, їх трапляється 4 випадки на мільйон провакцинованих. В Україні [їх] поки немає", - додав Ляшко.

Він зазначив, що, коли йдеться про побічні ефекти після імунізації, це ще не означає, що вони внаслідок імунізації. Але в разі їх виникнення Ляшко порадив звертатися до сімейного лікаря.

На брифінгу 26 лютого Ляшко повідомляв про перші "несприятливі події" після імунізації, які надійшли днем ​​раніше. "Таких повідомлень у нас сім, вони всі несерйозні", - говорив головний санлікар.