Кабмін призначив Юрія Власенка новим в.о. гендиректора "Центренерго"

Кабмін за пропозицією Фонду держмайна призначив новим в.о. генерального директора ПАТ "Центренерго" Юрія Власенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні від 26 лютого 2021 № 150-р, опублікованому на Урядовому порталі.

"Погодитися з пропозицією Фонду державного майна України про призначення Власенка Юрія Петровича виконуючим обов'язки генерального директора публічного акціонерного товариства "Центренерго", - сказано в розпорядженні.

Раніше Юрій Власенко обіймав посади директора Черкаського міського РЕМ, в.о. голови правління - генерального директора ВАТ "Черкасиобленерго", голови правління ВАТ "Черкасиобленерго".

У 2011-2014 роках був членом НКРЕКП.

У Фонді держмайна заявили, що новий керівник компанії Юрій Власенко продовжить фінансове оздоровлення "Центренерго" та підготовку до приватизації, аби посилити вже отримані результати та досягти нових".

"Його досвід у сфері державного регулювання також стане запорукою подальшого підвищення прозорості роботи підприємства", - додали у відомстві.

"Фонд держмайна відновив контроль над "Центренерго" наприкінці весни минулого року. Олександру Корчинському, який тоді очолив підприємство, вдалося вивести компанію з кризи - 2020 рік "Центренерго" завершило з прибутком понад 50 млн грн, проти 2 млрд грн збитку у 2019 році.

Цей результат є вагомим внеском Олександра Корчинського в розвиток компанії. Фонд держмайна вдячний йому за управління компанією в цей складний період", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що наступний етап розвитку "Центренерго" – об'єднання з найбільш перспективними шахтами у єдиний холдинг з метою подальшої приватизації.

У Фонді пояснили, що це вимагає в тому числі оновлення складу менеджменту, тому за ініціативою відомства відбулася ротація керівництва.

"Першочерговими завданнями керівника стане впровадження оновленої стратегії гуртових продажів електроенергії та оптимізація витрат.

Окрім того, буде оптимізовано постачання вугільної продукції зі збільшенням частки постачання з шахт, які увійдуть до вертикально інтегрованого холдингу. Компанія віддаватиме пріоритет закупівлі вугілля тільки вітчизняного видобутку", - заявили у ФДМ.

З 29 травня 2020 виконуючим обов'язки гендиректора "Центренерго" був Олександр Корчинський.

Раніше керівник ПАТ "Центренерго" Олександр Корчинський звернувся до чиновників з проханням провести нараду під головуванням Міненерго за участю самої компанії, НАК "Нафтогаз", ЗАТ "НЕК" Укренерго "та ДП" Енергоринок "для вироблення механізму реструктуризації боргів компанії за газ.