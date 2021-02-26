У Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав, - Порошенко
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
"У Трампа було дуже специфічне ставлення до Криму. Але під час мого першого візиту в Білий дім і зустрічі в Овальному кабінеті 15 хвилин із 40 хвилинної розмови ми говорили про Крим. Він каже, що там лише росіяни. Я кажу: ви не знаєте, скільки там кримських татар. Там їх 300 тисяч. А ще є мільйон українців. Саме так", – розповів Порошенко.
"Після цього ми отримали базовий міжнародний документ, який називається "Декларація Помпео", який чітко заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають російську окупацію Криму і це принциповий документ Сполучених Штатів Америки. Бо Державний секретар від імені держави США може робити подібні заяви", – наголошує Порошенко.
П’ятий президент також наголосив, що заяви нинішньої влади про те, що до їхнього приходу нічого не робилося – це ляпас міжнародним партнерам України, які всі сім років підтримують територіальну цілісність нашої держави.
"Сьогодні Данілов під час прес-конференції сказав: з 2014 по 2019 рік влада України тодішня нічого не зробила. Всі знають, що Зеленський дилетант, всі знають, що це некомпетентний президент, за некомпетентність і дилетантство якого Україна розплачується", – говорить Порошенко.
"Коли стверджується, що до 2019-го року нічого не робилося – хіба ти не розумієш, що ти даєш ляпас нашим міжнародним партнерам, які п’ять років працювали з нами надзвичайно ефективно. І ти кажеш – нічого не було", – обурюється Порошенко.