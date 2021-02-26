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У Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав, - Порошенко

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У Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав, - Порошенко
П’ятий Президент, лідер "Європейськоі Солідарності" Петро Порошенко під час телемарафону "Крим – це Україна" заявив, що з 2014 по 2019 роки українська влада постійно тримала питання деокупації Криму на порядку денному міжнародної політики. Він, зокрема, розповів про те, як після переговорів з президентом США Дональдом Трампом з’явилась відома і дуже важлива для України "Декларація Помпео".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"У Трампа було дуже специфічне ставлення до Криму. Але під час мого першого візиту в Білий дім і зустрічі в Овальному кабінеті 15 хвилин із 40 хвилинної розмови ми говорили про Крим. Він каже, що там лише росіяни. Я кажу: ви не знаєте, скільки там кримських татар. Там їх 300 тисяч. А ще є мільйон українців. Саме так", – розповів Порошенко.

"Після цього ми отримали базовий міжнародний документ, який називається "Декларація Помпео", який чітко заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають російську окупацію Криму і це принциповий документ Сполучених Штатів Америки. Бо Державний секретар від імені держави США може робити подібні заяви", – наголошує Порошенко.

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П’ятий президент також наголосив, що заяви нинішньої влади про те, що до їхнього приходу нічого не робилося – це ляпас міжнародним партнерам України, які всі сім років підтримують територіальну цілісність нашої держави.

"Сьогодні Данілов під час прес-конференції сказав: з 2014 по 2019 рік влада України тодішня нічого не зробила. Всі знають, що Зеленський дилетант, всі знають, що це некомпетентний президент, за некомпетентність і дилетантство якого Україна розплачується", – говорить Порошенко.

"Коли стверджується, що до 2019-го року нічого не робилося – хіба ти не розумієш, що ти даєш ляпас нашим міжнародним партнерам, які п’ять років працювали з нами надзвичайно ефективно. І ти кажеш – нічого не було", – обурюється Порошенко.

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Топ коментарі

  • Василий Васильев b8ee7c21
    Ах хвалите меня, хвалите меня....
    Что никто не ХВАЛИТ?!!!
    Ну тогда я сам!!!!!!!!!!
  • Ла-ла-ла-ла
    Якби не Порох, то світ би радо закрив очі на кацапські "шалості", як це було з Грузією в 2008.
    Ще заставили Міхо сісти за стіл і підписати пакт "Мєдвєдєва-Саркозі". Вдумайтесь тільки.
    І наш лох би підписав якись пакт типу "Путіна-Макрона".
  • Andriy Kalnyshevsky
    Удивительно но факт, - у кацапа ровно второй пост всегда будет о задницах У Трампа было специфическое отношение к Крыму, но при встрече я его убедил, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5161
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