Венедіктова пропонує говорити не про справу Стерненка, а про справу Демчука: Не можна одному сказати "Ти вільний", а другому сказати "Іди до в'язниці"
Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Коли я тільки прийшла на посаду генерального прокурора, почалася історія протистояння - абсолютно штучного протистояння", - сказала Венедіктова.
"У цьому вироку, який суддя оголосив у вівторок, є 2 особи, 2 фігуранта. І якщо ми хочемо знизити емоційний накал і, так би мовити, політизацію, давайте одного фігуранта з прізвищем С. можемо відставити в сторону і взяти іншого фігуранта з прізвищем Д. Тому що вони ідуть за однаковими статтями, в одному вироку прописані одним суддєю, і один вирок їм надано", - запропонувала генпрокурорка.
"Ми не можемо - дві особи, з одним фактажем, з одним вироком, одному сказати "Ти вільний", а другому сказати "Йди в тюрму". Люди, це вибіркове правосуддя", - пояснила вона.
"У нас на день судді виносять 50 вироків в Україні. Давайте тоді можливість всім людям так висловлюватися, ставити питання перед Офісом Президента. Це ж так само соціально несправедливо. Чому в одних є можливість, а в інших взагалі немає, і ми навіть про них не знаємо", - додала Венедіктова.