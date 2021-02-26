Рудьковський про причетність до викрадення ексголови "Нафтогазвидобування": Надумані твердження, які не мають нічого спільного з реальністю

Народний депутат і ексголова Мінтрансу Микола Рудьковський заявив про свою непричетність до викрадення ексголови компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Рудьковського у фейсбуці.

"У вебмережі поширено тільки надумані твердження про вчинення мною злочинів та інші обставини, які не мають нічого спільного з реальністю, а фактом залишається те, що в юридичній площині до мене не може бути жодних претензій з боку закону, оскільки я взагалі не причетний до вказаних подій. Крім того, хочу зазначити, що я не є власником акцій "Нафтогазвидобування", жодного стосунку до компанії "Salazie BV" не мав і не маю", - написав Рудьковський.

Екснардеп підкреслив, що офіційно перебував на території України впродовж останнього року і за цей час органи слідства не цікавилися ним, не було жодного виклику на допит або інших обставин, які могли б вказувати на ініціювання щодо нього кримінального переслідування.

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Рудьковський зазначив, що "поширення недостовірної інформації почалося саме в той момент, коли я залишив територію України для відпочинку". Ексміністр пообіцяв у найкоротші терміни повернутися на територію України і відповісти на будь-які запитання як ЗМІ, так і правоохоронних органів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що СБУ розкрила викрадення колишнього керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. За версією слідства, в 2012 році Рудьковський з подільниками викрали Семінського і позбавили волі на 3 роки. Його катували і вимагали виплатити неіснуючий борг в 200 млн доларів США.

Зараз Семінський - народний депутат "Слуги народу" по мажоритарному 205 округу (Чернігівська область).