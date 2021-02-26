Інших підозр у справах "ПриватБанку" в Офісі генпрокурора зараз немає, - Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова зазначає, що в Офіс генпрокурора не надходили проєкти підозр від інших органів слідства в рамках розслідування справи ПриватБанку.

Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в Офісі генпрокурора, конкретно у мене, немає жодних інших проєктів підозр від органів досудового розслідування", - сказала Венедіктова.

Говорячи про епізод, за яким було пред'явлено підозру колишньому першому заступнику голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, генпрокурор зазначила, що призначення експертизи було певним ризиком.

"Коли я брала на себе відповідальність про призначення експертизи, я брала на себе відповідальність, що справу може бути і закрито", сказала вона, додавши, що результати експертизи "підтвердили хід розслідування".

"Чому підписала підозру? Тому що були підстави, тому взяла і підписала", - сказала Венедіктова.

Читайте також: Міжнародне детективне агентство Kroll свого часу зібрало вантажівку доказів махінацій у "ПриватБанку", - Рожкова