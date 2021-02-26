Україна передала Ірану зауваження до проєкту технічного звіту щодо катастрофи лайнера МАУ, - Єнін

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що сьогодні Київ передав Ірану зауваження і пропозиції до проєкту фінального технічного звіту щодо катастрофи літака МАУ біля Тегерана. Україна розраховує, що Іран врахує ці зауваження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Як пояснив Єнін, зважаючи на вимоги Додатка 13 до Чиказької конвенції, зауваження і пропозиції, які Україна передала іранській стороні, поки що є конфіденційними.

"Ми сподіваємося, що іранська сторона в повному обсязі врахує зауваження України і відповідним чином доопрацює текст фінального звіту технічного розслідування. Україна повною мірою виконала свої зобов'язання за міжнародним правом", - підкреслив він.

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Єнін додав, що український МЗС спільно з партнерами "координуватиме всі подальші кроки заради досягнення справедливості".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.