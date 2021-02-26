Венедіктова: Витік інформації про підозру Яценку був, але ми не можемо сказати, звідки
Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Якби у мене були підстави підозрювати прокурорів... Їх було б усунуто негайно і щодо них почалася б службова перевірка негайно. Я не дозволю нікому називати прокурорів із конкретними прізвищами - люди заробляють свою репутацію роками, а потім у масмедіа вона може швидко бути зіпсована. Прокурор залишається в групі, він працює, у мене немає підстав для того, щоб його відсторонювати на сьогоднішній день від роботи", - сказала Венедіктова.
Вона підкреслила: "Те, що витік стався, це факт ... Чи знали ми про те, що може бути витік? Так, звичайно, знали, тому "в капсулі" трималося все. Чому я швидко підписала підозру? Бо якщо інформацією володіє більше, ніж довірена кількість осіб, які цим займалися, таке дійсно може статися. Ми розбираємося, звідки стався витік".
Генпрокурор також додала: "Наскільки я розумію... Літак фрахтували у вихідні і він був готовий до вильоту у вихідні (підозру Яценку було підписано в понеділок у першій половині дня - ред). Останній тиждень робота з детективами йшла щодня .... Звідки це "вилилося" - Офіс генпрокурора, НАБУ, САП - ми зараз говорити не можемо взагалі".