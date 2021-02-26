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Данілов озвучив імена зрадників України, проти яких РНБО сьогодні ввів санкції. ПЕРЕЛІК

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Проти цих 10 осіб введено повний пакет санкцій, вони позбавлені всіх державних звань і нагород.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Данілов зачитав такий перелік імен:

  1.  Захарченко Віталій Юрійович, колишній міністр внутрішніх справ
  2.  Шакура Дмитро Олександрович, колишній контр-адмірал
  3. Єлісєєв Сергій Станіславович, віце-адмірал
  4. Ганжа Сергій Валентинович, генерал-майор
  5. Тоцький Володимир Володимирович, генерал-майор
  6. Якіменко Олександр Григорович, генерал-майор
  7. Котовський Юрій Олександрович, генерал-майор
  8. Няньчур Сергій Миколайович, генерал-майор юстиції
  9. Шапортов Станіслав Володимирович, генерал-майор
  10. Березовський Денис Валентинович. 

Данілов озвучив імена зрадників України, проти яких РНБО сьогодні ввів санкції 01

"В них з сьогоднішнього дня після підписання указу президентом нема жодної державної нагороди і нема жодного звання. І так буде по всіх тих зрадниках. Тому що у зради немає на сьогоднішній день терміну.", - додав Данілов.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    главное безопасно
    они далеко, решение снбо до попы без указа
    но и с указом до попы
    потому что "предательство" и "измена" это юридические понятия и нужны уголовные дела

    короче - у бубочки новая игрушка - снбо. месяц уже играется в большого и страшного. клоун
  • Rostyslav Komarnytsky
    Київ тоді тихо плакав. Ховали Небесну сотню.
  • Rostyslav Komarnytsky
    А здав Крим виявляється Турчинов/Порошенко/Яценюк. Ось вся прокацапська верхівка всіх силових органів українського Криму. Як намальована. Це вони мали виконувати накази з Києва?
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