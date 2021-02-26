Данілов озвучив імена зрадників України, проти яких РНБО сьогодні ввів санкції. ПЕРЕЛІК
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Проти цих 10 осіб введено повний пакет санкцій, вони позбавлені всіх державних звань і нагород.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Данілов зачитав такий перелік імен:
- Захарченко Віталій Юрійович, колишній міністр внутрішніх справ
- Шакура Дмитро Олександрович, колишній контр-адмірал
- Єлісєєв Сергій Станіславович, віце-адмірал
- Ганжа Сергій Валентинович, генерал-майор
- Тоцький Володимир Володимирович, генерал-майор
- Якіменко Олександр Григорович, генерал-майор
- Котовський Юрій Олександрович, генерал-майор
- Няньчур Сергій Миколайович, генерал-майор юстиції
- Шапортов Станіслав Володимирович, генерал-майор
- Березовський Денис Валентинович.
"В них з сьогоднішнього дня після підписання указу президентом нема жодної державної нагороди і нема жодного звання. І так буде по всіх тих зрадниках. Тому що у зради немає на сьогоднішній день терміну.", - додав Данілов.