На Банковій під час запланованої на суботу акції на підтримку Стерненка не буде поліцейських кордонів, - Геращенко

Міністерство внутрішніх справ закликає учасників запланованих на суботу протестів на захист активіста Стерненка утримуватися від насильницьких дій.

Про це заступник голови МВС Антон Геращенко сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція зробить все, щоб не було жодних провокацій. Прийнято рішення, щоб не було жодних кордонів, і мітингувальники можуть вільно, мирно, без зброї мітингувати на вулиці Банковій", - заявив він.

Геращенко попросив всіх учасників суботніх акцій не вчиняти жодних насильницьких дій.

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"Давайте разом припинимо провокації. І поліція, і мітингувальники мирні разом зроблять так, щоб провокатори не могли ці провокації здійснити", - закликав він.

Нагадаємо, в суботу біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій заплановано акцію на підтримку активіста Сергія Стерненка, засудженого до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини.

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