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На Банковій під час запланованої на суботу акції на підтримку Стерненка не буде поліцейських кордонів, - Геращенко

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На Банковій під час запланованої на суботу акції на підтримку Стерненка не буде поліцейських кордонів, - Геращенко
Міністерство внутрішніх справ закликає учасників запланованих на суботу протестів на захист активіста Стерненка утримуватися від насильницьких дій.

Про це заступник голови МВС Антон Геращенко сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція зробить все, щоб не було жодних провокацій. Прийнято рішення, щоб не було жодних кордонів, і мітингувальники можуть вільно, мирно, без зброї мітингувати на вулиці Банковій", - заявив він.

Геращенко попросив всіх учасників суботніх акцій не вчиняти жодних насильницьких дій.

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"Давайте разом припинимо провокації. І поліція, і мітингувальники мирні разом зроблять так, щоб провокатори не могли ці провокації здійснити", - закликав він.

Нагадаємо, в суботу біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій заплановано акцію на підтримку активіста Сергія Стерненка, засудженого до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини.

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Топ коментарі

  • Валерия Ларченко b661826f
    Ахахаха)))))типа хороводы поводите,как в кацапстане...но мы менты хорошие и вам в этом мешать не будем.
  • Людмила Терещенко fed37fc8
    Ой, ну чего вы пишите, какой ГОНОР. Вчера Антоша на канале Г+Г волал, что всю эту акцию на Банковой устроил.....Порошенко, чтобы свергнуть зевову, а самому снова пробраться в президенты.
    Ну разве можно не верить этому святому человеку!
    Мы же все знаем, что всегда у зелёной мрази во всем виноват Порошенко и только он один.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Завтра полиция не будет устраивать провокации, такие как устраивала в прошлый раз?
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