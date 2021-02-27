"Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука

Швидке припинення мовлення телеканалу "Перший незалежний" нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука може бути пов'язано з "Божою карою".

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Що сталося з тим телеканалом? Чому він припинив мовлення? Може, якась технічна помилка, ми не знаємо. Потрібно розбиратися. А може, це Божа кара?" - сказав Данілов.

Він нагадав, що закрити зазначений телеканал можуть тільки в разі порушення законодавства або за роботу на країну-агресора.

"Ми збираємо всю інформацію, яка стосується ЗМІ, це наша робота. Ми відстежуємо всі ці процеси. Якщо канал не порушує українського законодавства, у них не буде жодних проблем", - сказав секретар відомства.

Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.

Увечері 26 лютого новий канал Медведчука "Перший незалежний" відключили від мовлення на супутнику і відключають у кабельних мережах.