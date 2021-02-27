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Темпи вакцинації проти коронавірусу в країні недостатні, - ексглава МОЗ Скалецька

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Темпи вакцинації проти коронавірусу в країні недостатні, - ексглава МОЗ Скалецька
В Україні недостатньо високі темпи вакцинації проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька висловила 26 лютого в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Крім запровадження обмежувальних заходів, питання в тому, чи зможемо ми провести належним чином вакцинацію. Міністерство [охорони здоров'я] допускало, що ми будемо вакцинувати 4,5 млн на місяць, а може, 5-7 млн. Це нереалістичні цифри, Європа це показує . Є промахи організаційні навіть на першому етапі, найпростішому, коли вакцинують людей на роботі, не потрібно їх шукати, чекати, коли вони прийдуть або вони пропустять свою чергу", - сказала вона.

За словами ексміністерки, наступні етапи вакцинації "буде набагато складніше провести".

"І те, що перший етап організовано з такими темпами - лише тисяча людей на день - це велике питання до організаторів", - заявила Скалецька.

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Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    Главное при входе в магазин не разрешайте приставлять градусник к вашему
    лбу, чтобы измерить температуру. Они стирают так память. Вчера я зашел за
    хлебом и молоком, а вышел с двумя бутылками пива.
  • Sophia-Maria Duglass
    И при этом улыбается .
    Куда редактор смотрит - если все плохо - то зачем ставить фото улыбающейся Скалецкрй?
  • Creator Nikdud
    Если не болел, то как раз и надо вакцинироваться. Чтобьі организм вьіработал антитела и исключил возможность заболевания. У переболевших антитела есть и вакцинация им до лапмочки.
    Но вакцинироваться надо нормальноф вакциной, а не той мочей из священной реки Ганг что ублюдок степанов приволок.
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