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Грузинська опозиція заявила про початок безстрокових акцій протесту, поки не буде звільнено з в'язниць її лідерів

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Опозиція в Грузії заявила, що починає "безстрокові протести" задля звільнення ув’язненого діяча, лідера найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніки Мелії, й інших ув’язнених опозиціонерів, яких вони називають політв’язнями, а також із вимогою позачергових парламентських виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Після демонстрації упродовж дня 26 лютого центром столиці Грузії Тбілісі, яку назвали "Маршем свободи", опозиційні активісти встановили на ніч намети біля будівлі парламенту в центрі міста. Один намет поставили й на проїжджій частині проспекту Руставелі, однієї з головних вулиць міста, але на вимогу поліції перенесли на тротуар.

Грузинська опозиція заявила про початок безстрокових акцій протесту, поки не буде звільнено з вязниць її лідерів 01

На ніч на місці протесту залишається кілька десятків людей, масовіші акції опозиція планує вже наступного тижня.

Ситуація в Грузії значно загострилася наприкінці минулого тижня, коли суд наказав узяти Ніку Мелію під досудовий арешт, бо він не сплатив розмір застави, визначеної йому, як звертають увагу його прихильники, повторно.

Тоді його не стали арештовувати відразу після того, як це рішення спричинило відставку прем’єр-міністра Ґіорґі Ґахарії, незгодного з ним.

Наступна хвиля загострення сталася 23 лютого, коли Мелію все-таки арештували після того, як уряд Грузії очолив Іраклі Ґарібашвілі, якого називають "яструбом".

Цей арешт викликав різку критику не тільки в самій Грузії, а й серед її західних союзників. Владу Грузії і владну партію "Грузинська мрія" застерігають, що такими діями вони зводять країну з її євроатлантичного шляху.

Читайте також: Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії

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Топ коментарі

  • Marko Lukash
    Два кацапа знайшли один одного на бандерівському Цензорі. Совєт вам да любофф, галубкі...
  • три - пятнадцать
    грузинам грузиново - мона сааку туда отправить на любую грузинскую сторону - лишь бы из Украины....

    порох умел людей от горлопатых отличать.
  • Старый зольдат
    МИХО, вот он твой звёздный час! Грузинская оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, пока не будут освобождены из тюрем ее лидеры - Цензор.НЕТ 6574
    Оторви свои толстую грузинскую жопу (раскормленную на украинских харчах и деньгах украинских налогоплатильшаков) и вперёд на родину, в Тбилисо!
    Возглавь протесты! Броди там по улицам и завывай на луну "барИги, барИги, барИги"!
    Сделай там быстрые реформы, неу, как ты у нас тут их делаешь!
    Но ты не Михо, ты просто сцикливый раскормленный горный козёл Михуил.
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