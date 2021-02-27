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Літак, що застряг у Єгипті з туристами, вилетить до Києва вранці 27 лютого, - авіакомпанія

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Літак, що застряг у Єгипті з туристами, вилетить до Києва вранці 27 лютого, - авіакомпанія
Виліт застряглого в аеропорту Луксору (Єгипет) літака авіакомпанії SkyUp з українцями на борту, що здійснював рейс із Занзібару до Києва, заплановано на ранок суботи, 27 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті авіакомпанії.

"Виліт рейсу SkyUp Airlines PQ 6974 Занзібар-Київ заплановано на 27.02.2021 о 6:30 за місцевим часом. Пасажирів забезпечено харчуванням і напоями. Найближчим часом їм запропонують гарячу їжу", - йдеться в повідомленні пресслужби SkyUp.

Раніше повідомлялося, що затримка цього рейсу здійснюється через технічні причини.

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Топ коментарі

  • Lyk Omore
    Ну, это для них - дорожное приключение. Они же за впечатлениями летели. Вот и получат их .
  • Igor Lemke dd5e2437
    Доброго ранку шановнi бандерівці та друзi бандерiвцiв ! Застрявший в Египте самолет с туристами вылетит в Киев утром 27 февраля, - авиакомпания - Цензор.НЕТ 4180
  • Лаур
    волнуюсь за сабачку .. как ана там ? не абасралась в самальоте ?? Літак, що застряг у Єгипті з туристами, вилетить до Києва вранці 27 лютого, - авіакомпанія - Цензор.НЕТ 2729
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