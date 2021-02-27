За добу в Україні від COVID-19 померла 151 людина, зафіксували 8172 нові випадки, одужали 4766 осіб

В Україні за минулу добу, 26 лютого, зареєстрували 8172 нові випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 519 дітей і 292 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано 2806 осіб, летальніх випадків - 151, одужало 4766 осіб.

Також міністр повідомив, що за добу було зроблено 78 040 тестувань (методом ПЛР - 35714, методом ІФА - 16990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 25336).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 342 016 людей, одужали 1 168 321 особа, летальних випадків - 25 893; проведено 6 881 688 ПЛР-тестів.

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