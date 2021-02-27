Ми не боїмося реакції Путіна на санкції проти Медведчука, Росія вже розв'язала війну, - Данілов

Україна не боїться кроків російського президента Путіна, які він може зробити у відповідь на санкції щодо його кума Медведчука. Санкції були запроваджені за фінансування тероризму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він додав, що українці - не росіяни. Вони мають генетичну волю до свободи.

"Те, що робить цей пан (Путін. - Ред.), починаючи з 2014 року, на території нашої країни, коли вони захопили Крим, коли вони розв'язали війну на території Донецької та Луганської областей. Чим нас ще можна налякати? Ми перебуваємо в стані війни фактично. Так, вона неоголошена, але це ж відбувається з 2014 року", - заявив Данілов.

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Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.

Увечері 26 лютого новий канал Медведчука "Перший незалежний" відключили від мовлення на супутнику і відключають у кабельних мережах.