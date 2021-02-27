Порошенко: Ми відключили подачу електроенергії до Криму, щойно з'явилися перші міжнародні резолюції, що підтверджують стан окупації

Українська влада припинила водопостачання та подачу електроенергії в окупований Крим після консультацій із представниками Меджлісу та після перших міжнародних резолюцій, які встановлювали відповідальність країни-окупанта.

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в ефірі телемарафону "Крим - це Україна".

"Щойно у нас з’явилися перші резолюції міжнародних організацій, які підтверджували стан окупації, було відключено постачання електроенергії в Крим. Не розмови, не обіцянки, а було забезпечено енергетичну незалежність нашої держави. Припинено імпорт електроенергії, припинено імпорт газу. І припинено постачання електроенергії", – нагадав Порошенко.

"Ахтем Чийгоз був тоді в Криму у вязниці. Я запросив Мустафу Джемілєва, Рефата Чубарова, запросив всіх, хто представляв Меджліс, і сказав: "Ми плануємо це відключити. Ваша думка?" І вони це можуть підтвердити. Вони сказали, що кримські татари щодо відключеня електроенергії нас підтримають", – зазначив Порошенко.

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"З першого дня нашим рішенням було припинено постачання води. Ефективний це крок? Очевидно. І ніхто в цьому не сумнівається", – наголошує п’ятий президент.

"Треба вивчити, що було зроблено. І не для того, щоб критикувати чи не критикувати Порошенка, а для того, щоб знати, які інструменти у тебе в руках. Що вже зроблено, а що ще може бути зроблено", - зазначив він.

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