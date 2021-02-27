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Данілов: "Є пропозиція, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів"

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Данілов: "Є пропозиція, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів"
Зараз на рівні керівництва країни обговорюється ідея обмеження максимальної тривалості повноважень народних депутатів Верховної Ради України двома термінами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я можу сказати, що є пропозиція для того, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів. Два терміни максимально відпрацював - і покажи себе суспільству", - зазначив Данілов.

За його словами, в Україні поширена практика, коли у Верховній Раді роками перебувають одні й ті ж люди.

"У нас, якщо в п'яти політичних партіях не побував, то це вже не політик", - додав Данілов.

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Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    Слуги убирают конкурентов
  • Cheba AtWork
    При всем популизме - здравая идея. У нас там в Раде есть такое тело, Звягильский Ефим Леонидович. "Красный директор", владелец шахт на Донбассе. Тело последовательно сидело во всех созывах ВР, с 1990-го года. Вернее, как раз не сидело, в зале в работе его видели только на принятии присяги и на сложении полномочий. Но зато его карточка прекрасно голосовала за регионалов. И вот нахрена нам этот цирк?
  • Merkator_R
    Заигрывание с лохторатом.
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