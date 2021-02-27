Вакцинація проти COVID-19: за три дні в Україні зроблено щеплення понад 3 000 осіб
2 92361
Від початку вакцинації в Україні, яка стартувала 24 лютого, щеплення проти COVID отримали вже понад 3 000 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3051 особу, 1713 осіб щеплено проти COVID-19 за останню добу", - йдеться в повідомленні.
Лідирують Дніпропетровська (140 щеплених), Донецька (100), Полтавська (1000) і Черкаська (100) області.
Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого після того, як у країну прибула перша партія вакцини Covishield індійського виробництва. Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, основні заходи щодо вакцинації планують завершити до осені 2021 року.