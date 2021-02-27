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Вакцинація проти COVID-19: за три дні в Україні зроблено щеплення понад 3 000 осіб

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Вакцинація проти COVID-19: за три дні в Україні зроблено щеплення понад 3 000 осіб
Від початку вакцинації в Україні, яка стартувала 24 лютого, щеплення проти COVID отримали вже понад 3 000 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3051 особу, 1713 осіб щеплено проти COVID-19 за останню добу", - йдеться в повідомленні.

Лідирують  Дніпропетровська (140 щеплених), Донецька (100), Полтавська (1000) і Черкаська (100) області.

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Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого після того, як у країну прибула перша партія вакцини Covishield індійського виробництва. Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, основні заходи щодо вакцинації планують завершити до осені 2021 року.

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Топ коментарі

  • Владимир Пономарев 8696bdfd
    Не пощастило горемикам......
  • Павло Макаренко
    Та все норм.Вакцинація проти COVID-19: за три дні в Україні зроблено щеплення понад 3 000 осіб - Цензор.НЕТ 5087
  • Alex Best
    Миллион населения за 3 года? Это пипец какой-то....
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