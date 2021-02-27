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7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області

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7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області
Через запровадження "червоної зони" адаптивного карантину в Івано-Франківській області ухвалено рішення обмежити залізничне сполучення. Але до 6 березня включно пасажири зможуть дістатися до місця призначення, якщо квиток було придбано заздалегідь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Повідомляється, що, згідно з постановою Кабінету Міністрів, "Укрзалізниця" з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку і посадку пасажирів у регіоні.

"Наголошуємо, що до 6 березня включно всі пасажири з придбаними квитками зможуть безперешкодно дістатися до місця призначення залізницею", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше УЗ призупинила продаж квитків на поїзди, які прямують в Івано-Франківську область і назад. У зв'язку з важкою ситуацією щодо COVID-19 у регіоні діють обмеження "червоної зони".

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Топ коментарі

  • Alex Lodje
    Обычный день в Ивано-Франковской области:
    9 марта "Укрзализныця" прекратит посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 4882
  • Sophia-Maria Duglass
    Название - Охренеть 😀😀😀будут теперь выбрасывать с поезда?
  • Владимир Иванец
    А до 7-го марта должен быть выполнен какой-то план по распространению ковида? 7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 2134
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