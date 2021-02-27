Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ
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Українська делегація в Тристоронній контактній групі чекає реакції країн-партнерів і керівництва міжнародних організацій на обстріли з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 українських воїнів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила українська делегація у ТКГ у телеграм-каналі.
"Учора, 26 лютого, унаслідок обстрілу російськими військами наших позицій у районі Водяного зазнали поранень дев'ять військовослужбовців ЗС України (ще один військовослужбовець зазнав поранення в іншому районі унаслідок підриву на поки невстановленому вибуховому пристрої), а потім ще один зазнав кульового поранення ноги", - нагадує укараїнська делегація.
Зазначається, що стан поранених задовільний, їм надано медичну допомогу.
"Українська сторона СЦКК направила відповідні ноти в СММ ОБСЄ. Чекаємо також відповідної реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій", - наголошується в повідомленні.