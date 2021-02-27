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Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ

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Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ
Українська делегація в Тристоронній контактній групі чекає реакції країн-партнерів і керівництва міжнародних організацій на обстріли з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 українських воїнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила українська делегація у ТКГ у телеграм-каналі.

"Учора, 26 лютого, унаслідок обстрілу російськими військами наших позицій у районі Водяного зазнали поранень дев'ять військовослужбовців ЗС України (ще один військовослужбовець зазнав поранення в іншому районі унаслідок підриву на поки невстановленому вибуховому пристрої), а потім ще один зазнав кульового поранення ноги", - нагадує укараїнська делегація.

Зазначається, що стан поранених задовільний, їм надано медичну допомогу.

"Українська сторона СЦКК направила відповідні ноти в СММ ОБСЄ. Чекаємо також відповідної реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій", - наголошується в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    ***, я себе даже не представляю, чтобы американцы или израильтяне ждали международную озабоченность если бы их позиции обстреляли и там были жертвы среди личного состава. Сейчас Украиной правят тупорылые дегенераты, которые сами нихера не хотят делать, а ждут что за них кто-то все сделает.
  • Валерия Ларченко b661826f
    ты,зесрань,своей голосилкой,отвел воиска и больше полугода наших воинов отстреливают,как в тире,наших бойцов запрещено спасать и они умирают на жаре ,истекая кровью...Боженька есть,и вы все ответите вместе с зекретином.
  • Валерия Ларченко b661826f
    О,зесрань,голосовавшая за "рассмеши комика",приперлась "поцреотизм " показать-потанцевать на крови то есть...повоздыхай те вместе со своим зекретином
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