Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко
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Станом на суботу, 27 лютого, вакцинація в Україні проводиться 33 бригадами. За минулу добу більше прищепили жінок, ніж чоловіків.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, від початку кампанії прищепили 3 051 людину, а за 26 лютого - 1 713 осіб. Вчора зробили на 534 щеплення більше, ніж 25 лютого, оскільки кампанія з вакцинації розгортається каскадним методом.
"Наразі щеплення проводилися 33 мобільними бригадами з імунізації. За добу щеплено на 31,58% більше жінок, ніж чоловіків", - повідомив Ляшко.
Найбільша кількість щеплених за добу в Миколаївській області (170 щеплень), за весь період кампанії - в Черкаській області (270 щеплень).