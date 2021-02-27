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Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко

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Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко
Станом на суботу, 27 лютого, вакцинація в Україні проводиться 33 бригадами. За минулу добу більше прищепили жінок, ніж чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, від початку кампанії прищепили 3 051 людину, а за 26 лютого - 1 713 осіб. Вчора зробили на 534 щеплення більше, ніж 25 лютого, оскільки кампанія з вакцинації розгортається каскадним методом.

"Наразі щеплення проводилися 33 мобільними бригадами з імунізації. За добу щеплено на 31,58% більше жінок, ніж чоловіків", - повідомив Ляшко.

Найбільша кількість щеплених за добу в Миколаївській області (170 щеплень), за весь період кампанії - в Черкаській області (270 щеплень).

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Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    Женщин догнать легче! Вакцинацию в Украине проводят 33 бригады. Больше прививают женщин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5800
  • Валерия Ларченко b661826f
    Женщины отбиться не могут от подделки,которую даже индусам не кололи?
  • Creator Nikdud
    Интересно Беленюк сможет отнюхать вакцинированньіх от невакцинировпнньіх?
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